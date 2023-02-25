شؤون فلسطينية

الأسرى يواصلون "العصيان" رفضًا لإجراءات المتطرف بن غفير

الأسرى يواصلون "العصيان" رفضًا لإجراءات المتطرف بن غفير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني عشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الاعتصام في ساحات السجون يوم أمس بعد صلاة الجمعة، تنفيذا لدعوتها اعتباره "يوم غضب"، ردا على جرائم الاحتلال ومجازره، ونصرة للأسرى والقدس في معركة العصيان التي ينفذونها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتشمل الخطوات التصعيدية للأسرى الاعتصام في الساحات، وارتداء ملابس السجن المسمى "شاباص".

وكان نادي الأسير قد أعلن الثلاثاء الماضي، في بيان صحفي، أنّ خطوات الأسرى ستتخذ منحى آخر منتصف الأسبوع المقبل، وفقا لبرنامج نضالي من الفصائل كافة، الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

ولفت إلى أنّ الأسرى أكّدوا عبر عدة رسائل أنّ هذه المعركة ستكون بمستوى التهديدات غير المسبوقة والتي يواصل الاحتلال تنفيذها، بحقّ الأسرى وعائلاتهم، خاصّة في القدس، وستتوج خطوات "العصيان" الراهنة والمفتوحة بالإعلان عن البدء بمعركة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: "بركان الحريّة أو الشهادة".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، صعّدت إدارة سجون الاحتلال من تهديداتها في مختلف السجون، كما اقتحمت قوات القمع أول أمس، الأقسام في سجن "جلبوع"، وفرضت عقوبات جماعية بحقّهم، وجددت إدارة السجن تهديداتها بحقّ الأسرى، واستدعت قوات إلى السجن، وكان من بينها قوات (متسادا)، التي تُعتبر الأكثر عنفا وبطشا، علما أن أسرى "جلبوع" واجهوا الأسبوع المنصرم عملية قمع وتنكيل نُفّذت بحق الأسرى في قسم (1).

يشار إلى أنّ الأسرى شرعوا في الـ14 من شباط/ فبراير الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت بشكل أساسي بعرقلة إجراء ما يسمى "الفحص الأمني"، إذ يتم إخراج الأسرى وهم مقيدو الأيدي، وبدلا من أن يتم هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يحتاج إلى ساعات حتّى تتمكن إدارة السجون من إجرائه.

كما دعا الأسرى أبناء شعبنا إلى أن يكون اليوم الجمعة يوم غضب نصرة للأسرى والقدس.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.

أخبار ذات صلة

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; رفضًا لإجراءات المتطرف بن غفير

الأسرى يواصلون "العصيان" رفضًا لإجراءات المتطرف بن غفير

المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

أريحا: مستوطنون يجبرون رعاة الأغنام في المعرجات على ترك المراعي

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

&quot;المقاومة الشعبية&quot; تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

"المقاومة الشعبية" تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

منوعات

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

باريس هيلتون تكشف تفاصيل مرعبة لاغتصابها.. وهذه صور مولودها

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي

وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال