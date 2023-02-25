المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "الخطوات الاحتلالية الهادفة لضم الضفة الغربية والتي نشر بعضا منها في وسائل الإعلام إنما تندرج في إطار المؤامرات والمخططات الهادفة للقضاء على الحلم الفلسطيني والرغبة الفلسطينية الوطنية بالعيش بحرية وكرامة واستقلال في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس".





رام الله - دنيا الوطنوأضاف المطران حنا: "اجتماعات تعقد هنا وهناك من أجل ما يسمى بالتهدئة في حين أن ما نحتاجه هو ليس التهدئة بل هو حل القضية حلا جذريا من خلال إنهاء الاحتلال وتحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا الفلسطيني الذي يحق له أن يعيش بحرية مثل باقي شعوب العالم".