غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.وقالت إدارة المرور والنجدة إن 65 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي نتج عنها حالة وفاة و33 إصابة مختلفة.وفي تفصيل الإصابات، أوضحت إدارة المرور والنجدة أن من بين الإصابات 3 إصابات خطيرة و9 إصابات متوسطة، و21 إصابة طفيفة.وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 85 مركبة، بينها 5 دراجات نارية، جراء تلك الحوادث.