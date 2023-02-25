شؤون فلسطينية

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة حماس، اليوم السبت، أن "جرائم الاحتلال ومجازره عبر تاريخه الأسود الملطّخ بدماء شعبنا، لن تكسر إرادة شعبنا، ولم ولن تمرّ دون ردّ من شعبنا وشبابنا المنتفض ومقاومتنا، التي أثخنت وتثخن في جنود جيشه الجبان في أكثر من ملحمة بطولية؛ فالمعركة مفتوحة ومستمرة حتى زواله مهما بلغت التضحيات".

وشددت حركة حماس في بيان صحفي في الذكرى الـ 29 لمجزرة المسجد الإبراهيمي، على أن "كل محاولات التهويد المُمنهجة التي يتعرّض لها المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، عبر الاستيلاء والتدنيس والغلق ومنع المصلّين من أداء عبادتهم فيه بقوّة السلاح والتغوّل الاستيطاني وعربدة المستوطنين، هي جرائم وانتهاكات فاضحة لكل الشرائع السماوية والقوانين الدولية، لن تفلح في تزوير وتغيير حقائق التاريخ، وسيبقى المسجد الإبراهيمي إسلامياً خالصاً".

ودعت جماهير شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه إلى تعزيز التلاحم الوطني وتجديد أواصر التعلّق بالحقوق والثوابت والدفاع عن الأرض والمقدسات، مشيدةً بأبناء شعبنا المرابطين وشبابنا في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الذين يشتبكون مع الاحتلال ومستوطنيه، حماية وذوداً عن أرضنا ومقدساتنا من خطر التهويد والاستيطان وإجرام المتطرّفين.

كما دعت الحركة أمتنا العربية والإسلامية، قادة وشعوباً، حكومات ومؤسسات ومنظمات، إلى حشد كل الطاقات والإمكانات على الأصعدة كافة من أجل تعزيز صمود شعبنا، ودعم نضاله المشروع في حماية أرضه التاريخية، وثوابته الوطنية، ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وطالبت حركة حماس الأمم المتحدة بمؤسساتها المتعدّدة وجميع المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتحرّك الجاد والفاعل في تجريم الاحتلال وانتهاكاته ضدّ المسجد الإبراهيمي وكل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والعمل على وقفها، ومحاسبة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية.

وترحّمت على شهداء شعبنا الأبرار، وكل قوافل شهداء شعبنا الذين ارتقوا بفعل الإجرام دفاعاً عن الأرض والمقدسات، وليس آخرهم قافلة الشهداء المباركة في كل من جنين ونابلس.

أخبار ذات صلة

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

&quot;المقاومة الشعبية&quot; تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

"المقاومة الشعبية" تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

هيئة المعابر تنشر حصيلة المغادرين والوافدين عبر معبر إيرز مؤخرًا

هيئة المعابر تنشر حصيلة المغادرين والوافدين عبر معبر إيرز مؤخرًا

الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تهدئة التوتر بالضفة الغربية

الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تهدئة التوتر بالضفة الغربية

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة السبت

طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة السبت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

&quot;المقاومة الشعبية&quot; تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

"المقاومة الشعبية" تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

عرين الأسود تنشر تفاصيل أولى عمليات الثأر لشهداء نابلس

عرين الأسود تنشر تفاصيل أولى عمليات الثأر لشهداء نابلس

إصابة سبعة أشخاص بحادث دعس في أريحا

إصابة سبعة أشخاص بحادث دعس في أريحا

أريحا: الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عقبة جبر

أريحا: الاحتلال يعتقل شابين من مخيم عقبة جبر

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

استهداف مستوطنة في جنين وإحراق نقطة عسكرية للاحتلال بنابلس

استهداف مستوطنة في جنين وإحراق نقطة عسكرية للاحتلال بنابلس

منوعات

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي

وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال