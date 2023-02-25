شؤون فلسطينية

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين
(أمان) يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بمناسبة حصوله على المرتبة الثانية على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط بين 18 دولة، وعلى المرتبة 17 على مستوى العالم من بين 193 دولة، بشأن البيانات المفتوحة وإتاحة البيانات والتغطية والشمولية حسب البيان الصادر عن المنظمة العالمية للبيانات المفتوحة في تقريرها الدولي الذي يُعنى في جودة الإحصاءات الرسمية وشموليتها.

وعبّر ائتلاف (أمان) في رسالته الموجهة الى الدكتورة علا عوض، عن فخره بالتصنيف الذي حصل عليه الجهاز كمؤسسة فلسطينية رائدة والذي يدلل على أهمية إتاحة البيانات والحصول على المعلومات، ووصولها للمواطنين كافة، وهو ما عمل عليه الجهاز بكل مهنية في إتاحته للمعلومات للمواطنين، من خلال إعمال مبادئ الشفافية بنشركم المعلومات كافة.

وبهذا الصدد، كرر الائتلاف توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين، آملا بأن تكون تجربة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني نموذجاً يحتذى به من قبل باقي المؤسسات الرسمية، وأن تساهم تجربة الجهاز في حث باقي المؤسسات العامة ومجلس الوزراء على الانفتاح على المواطن، مما سيساهم ذلك في بناء ثقة متبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وسيعزز الحق في الحصول على المعلومات ويفعّل قدرة المواطنين على مساءلة ومحاسبة صناع القرار تبعًا لمبادئ الحكم الرشيد.

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