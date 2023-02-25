"المقاومة الشعبية" تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم السبت، المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة الأمنية برعاية أمريكية ومشاركة حكومة الاحتلال، والتي تستهدف انتفاضة شعبنا ومقاومته.وقال الحركة: "سنُفشل هذه القمة كما أفشل شعبنا الكثير من الاتفاقيات التي لا قيمة لها حيث لم تقدم لشعبنا شيئاً سوى مزيداً من الذل والهوان".وأضافت أن "المشاركة العربية والفلسطينية في هذه القمة المشؤومة، لا تنسجم مع عظم تضحيات شعبنا وشلال الدم السائل في الضفة وغزة، وكان الأولى بالدول العربية عقد قمة طارئة للبحث في كيفية تحرير فلسطين لا في تقدم مزيد من سبل النجاة لهذا العدو المجرم".وزادت الحركة: إن "جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا يؤكد من جديد أننا ماضون في انتزاع حقوقنا بكل قوة، وأننا ملتفون حول خيار المقاومة بشتى السبل لاستعادة أراضينا ومقدساتنا وتحرير أسرانا".