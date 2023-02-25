دولي

البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 54

البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 54
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات البرازيلية، أنّ حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية ساو باولو (جنوب شرق)  نهاية الأسبوع الماضي، قد ارتفعت إلى 54 قتيلا، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن حوالى 30 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي غضون 24 ساعة هطل في مدينة ساو سيباستياو أكثر من 680 ملم من الأمطار، أي أكثر من ضعف المعدل الشهري للمتساقطات، بحسب السلطات المحلية في البرازيل.

وفي هذه المدينة الساحلية البالغ عدد سكّانها 90 ألف نسمة والواقعة على بُعد حوالى 200 كيلومتر من ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، اجتاح انهيار أرضي حوالي خمسين منزلاً.

وبسبب الكارثة اضطر حوالى أربعة آلاف شخص إلى ترك منازلهم. ويعزو الخبراء هذه الظواهر القصوى إلى تضافر آثار لتغير المناخ والبناء العشوائي.

وفي البرازيل يعيش 9,5 ملايين شخص في مناطق معرضة لخطر حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية، وكثر من هؤلاء يقيمون في أحياء فقيرة تنعدم فيها شبكات الصرف الصحّي.

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