دولي

كواليس طرد الوفد الإسرائيلي من قمة أديس أبابا

كواليس طرد الوفد الإسرائيلي من قمة أديس أبابا
طرد الوفد الإسرائيلي من قمة أديس أبابا
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، السبت، كواليس وأسباب طرد الوفد الإسرائيلي من قاعة قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت الأسبوع الماضي في أديس أبابا.

وقالت ناليدي باندور في مقطع مصور تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، "اعترضنا على قرار منح إسرائيل صفة المراقب في اتحادنا لأننا نعتقد أن استمرار احتلال أرض الشعب الفلسطيني وبناء مستوطنات جديدة وحظر التنقل، وحقيقة أن الشعب الفلسطيني مضطر لحمل وثائق الهوية والتنقل على طرق مختلفة من أشخاص آخرين يعيشون في المنطقة، ولا يستطيع الفلسطيني بناء منزله والتأكد من عدم احتلال أرضه، هذه كلها انتهاكات لمحتويات ميثاق الاتحاد الأفريقي".

وأضافت "من هذا المنطلق، فإنّ إسرائيل لا تعكس قيم ومبادئ وأهداف ميثاق الاتحاد الأفريقي". وفق (الجزيرة نت)

ولاقت تصريحات الوزيرة الجنوب أفريقية بشأن رفض انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين إشادة واسعة من قبل مناصري القضية الفلسطينية حول العالم، ووصفوا كلمتها بأنها "رائعة وموجزة ومباشرة وواضحة"، مطالبين بأن تصبح عنوانا للمواقف القيمة التي يجب على القادة اتخاذها.

وكانت إسرائيل نددت بطرد وفدها برئاسة شارون بارلي نائبة مدير دائرة أفريقيا في الخارجية الإسرائيلية من القمة الأفريقية الـ36، واتهمت جنوب أفريقيا والجزائر بالوقوف خلف الحادثة.

في المقابل، أوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي السبب وراء طرد المسؤولة الإسرائيلية من أعمال القمة الأفريقية التي اختتمت مساء الأحد الماضي.

وقال فكي إنه: "تم إخراج المسؤولة الإسرائيلية من القاعة لأنه لم تتم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور الاجتماع، مشيرا إلى القرار الذي تم اتخاذه في قمة سابقة بتعليق منح إسرائيل صفة مراقب حتى يتم بحث هذا الإجراء عبر لجنة خاصة".

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الشبكات الاجتماعية حراسا يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي خارج القمة.

وحين طُرد الوفد الإسرائيلي كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية موجوداً في القاعة يتوسط رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وشارك في الاجتماع 35 رئيس دولة و4 رؤساء حكومات على الأقل، حسب الحكومة الإثيوبية.

أخبار ذات صلة

البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 54

البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 54

كواليس طرد الوفد الإسرائيلي من قمة أديس أبابا

كواليس طرد الوفد الإسرائيلي من قمة أديس أبابا

زيلينسكي: قواتنا المسلحة تواصل التدرب لهذا الهدف

زيلينسكي: قواتنا المسلحة تواصل التدرب لهذا الهدف

تفاصيل اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين

تفاصيل اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين

بقيادة الولايات المتحدة.. قمة دولية طارئة لمنع التصعيد في فلسطين

بقيادة الولايات المتحدة.. قمة دولية طارئة لمنع التصعيد في فلسطين

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الميزانية العامة لمدة عامين

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الميزانية العامة لمدة عامين

أميركا: العاصفة المدمرة تقطع الكهرباء عن مليون شخص

أميركا: العاصفة المدمرة تقطع الكهرباء عن مليون شخص

الرئيس الأوكراني: سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذا العام

الرئيس الأوكراني: سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذا العام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

صندوق الأمم المتحدة للسكان: حكومة اليابان تساهم بأكثر من 300 ألف دولار للفلسطينيين

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على الصحفيين شرق خانيونس

المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

المطران حنا: سياسات الاحتلال الهادفة لضم الضفة تندرج في إطار مخطط تصفية القضية

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

غزة: المرور تنشر إحصائية وفيات وإصابات حوادث السير الأسبوع الماضي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

حماس تصدر بيانًا في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

أمان يكرر توصيته بضرورة تصنيف المؤسسات الرسمية لمعلوماتها ونشرها وإتاحتها لجميع المواطنين

&quot;المقاومة الشعبية&quot; تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

"المقاومة الشعبية" تدين المشاركة الفلسطينية والعربية في قمة العقبة

عرين الأسود تنشر تفاصيل أولى عمليات الثأر لشهداء نابلس

عرين الأسود تنشر تفاصيل أولى عمليات الثأر لشهداء نابلس

منوعات

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

الحكم على سعد لمجرد بالسجن بتهمة الاغتصاب

وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي

وفاة الفنان السوري شادي زيدان بعد إصابته بنزيف دماغي

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

عربي

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال