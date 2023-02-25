زيلينسكي: قواتنا المسلحة تواصل التدرب لهذا الهدف

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الجمعة، أنهم أرسلوا مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية إلى الخارج للتدرب على السيطرة على شبه جزيرة القرم.وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي إن "هناك خطوات عسكرية تُتخذ ونستعد لها. نحن جاهزون عقلياً، نجهّز فنياً السلاح والقوات ونشكّل الألوية ووحدات هجومية بمختلف أنواعها، ونرسل أشخاصاً للتدريب ليس فقط في أوكرانيا، كما تعلمون، ولكن أيضاً في بلدان أخرى".وأعلن وزير الداخلية الأوكراني بالنيابة إيغور كليمينكو، في أوائل شباط/ فبراير الجاري، أنّ كييف بدأت بتشكيل ألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس، وبحسب قوله، أطلق على المشروع اسم "الحرس الهجومي".وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، الأسبوع الماضي، إنّ الولايات المتحدة "تدعم توجيه ضربات أوكرانية ضد المنشآت العسكرية الموجودة في شبه جزيرة القرم"، ووصفتها بأنّها "أهداف مشروعة" لكييف، وفق قناة (الميادين).وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أنّ "هذا يؤكد دور واشنطن باعتبارها المحفز الرئيسي للتوتر الدولي".ومطلع شباط/ فبراير الجاري، ذكرت إفادة سرية للبنتاغون أنّ كييف "لا تملك قدرة الاستيلاء على شبه جزيرة القرم".