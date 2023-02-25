هيئة المعابر تنشر حصيلة المغادرين والوافدين عبر معبر إيرز مؤخرًا

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (19-24 فبراير 2023).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 13259 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11838 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 13101 مواطناً و121 أجانب، و37 من فلسطينيي الـ 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 11674 مواطناً، و136 أجنبيًا، و24 من فلسطينيي الـ 48، و4 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة وأراضي 48.يشار إلى أن معبر بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.