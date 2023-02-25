شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تهدئة التوتر بالضفة الغربية

الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تهدئة التوتر بالضفة الغربية
اقتحام قوات الاحتلال لنابلس - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع الأميريكي، لويد أوستن، هاتف في وقت متأخر من مساء أمس، وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت وحثّه على تهدئة التوتر القائم بالضفة الغربية.

ووفق ما نقله موقع (واللا) الإسرائلي، عن بيان أصدره البنتاغون عقب انتهاء المكالمة، قال فيه أوستن إنني: "شجعت على تهدئة التوترات في الضفة الغربية، بعد العملية عسكرية في نابلس".

وقد استشهد 11 مواطنًا وأصيب العشرات، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتها القديمة، الأربعاء المنصرم، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة.

وكانت الفصائل والقوى الوطنية أعلنت عن إضراب شامل تعبيرًا عن غضب جماهير شعبنا واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس، وحدادًا على أرواح الشهداء.


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