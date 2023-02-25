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أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت الولايات المتحدة، مساء يوم الجمعة، قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء الانتخابات.

واتفقت مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على ضرورة المساعدة في أن يكون 2023 عاما لانتخابات ليبية "حرة ونزيهة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية تطرق للاجتماع الدولي الذي انعقد الخميس في نيويورك، بشأن ليبيا.

وقال البيان: "استضافت الولايات المتحدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا".

وأكد أن "باتيلي أطلع المشاركين على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع القادة والمؤسسات في ليبيا، بهدف تعزيز إجماع يفضي إلى إجراء الانتخابات في عام 2023"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).

وتعرف المشاركون في الاجتماع على "الإنجازات التي حققها مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في المفاوضات التي يسرتها مصر بشأن الأساس الدستوري للانتخابات"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن المشاركين تشاوروا أيضا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال التحضير للانتخابات.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، في حديثها للمشاركين في الاجتماع، إلى "اتفاق واشنطن وباتيلي على ضرورة تقديمنا المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في العام 2023 "، حسب المصدر ذاته.

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