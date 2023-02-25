الجزائر تعلن إعادة فتح سفارة بلادها في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم السبت، بأن الجزائرستعيد فتح سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد إغلاقها لأسباب أمنية.





بدوره، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه: "سيتم إعادة فتح سفارة بلاده لدى أوكرانيا الأسبوع القادم، بعد إغلاقها في وقت سابق لأسباب أمنية"



وتابع خلال تصريحات صحفية: "علاقاتنا عادية مع أوكرانيا، واتفقنا اليوم مع وزير الخارجية على إعادة فتح سفارتنا في كييف هذا الأسبوع، بعد أن أغلقناها لأسباب أمنية".



وأضاف: "أما علاقتنا مع روسيا فهي علاقات معروفة من طرف العام والخاص". وفق (روسيا اليوم)



ورفض الرئيس الجزائري الخوض في تفاصيل زيارته المرتقبة إلى موسكو، وعن إمكانية تقديم مقترح للسلم بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "لايمكنني الإجابة عن هذا السؤال، دبلوماسيتنا تعمل في صمت، وسنتكلم عن هذه الأمور عندما تتجلى وتظهر وليس قبل".





رام الله - دنيا الوطن