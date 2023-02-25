شؤون فلسطينية

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين

لجنة أممية تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت لجنة أممية، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات دولية عاجلة من أجل حماية الشعب الفلسطيني، مشددةً على الحاجة للمساءلة عن جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، نشرته على موقعها الإلكتروني.

ودانت اللجنة خلال البيان: "العنف الإسرائيلي الشديد في نابلس، الأربعاء المنصرم". والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا من بينهم رجل مسن وقاصر وجرح 100 فلسطيني.

وعبرت عن "قلق عميق إزاء دوامة العنف المتزايدة والخسائر في أرواح المدنيين -خاصة الفلسطينيين- الآخذة في التزايد". وفق (الجزيرة نت)

كما شددت اللجنة الأممية على "الحاجة للمساءلة عن جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".









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تهدئة التوتروفي السياق ذاته، رحبت اللجنة بجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر.



ودعت إلى "وقف تصعيد العنف وحل عادل وسلمي يؤدي إلى إنهاء غير مشروط للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإقامة حل الدولتين، مع تحقيق استقلال وسيادة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أعرب عن قلقه إزاء "تصاعد دائرة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأبدى المفوض السامي -في بيان- قلقه بشأن "استخدام القوات الإسرائيلية أسلحة متفجرة أثناء الاقتحام في نابلس".

وطلبت فلسطين الأربعاء الماضي عقد اجتماعات طارئة لكل من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوفير "الحماية الدولية" لفلسطين، وسط إدانات عربية واسعة للاقتحام الإسرائيلي لنابلس.

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