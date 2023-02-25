دولي

تفاصيل اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين

تفاصيل اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين
بوتين وأردوغان
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء الجمعة، لبحث تبعات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والحرب في أوكرانيا.

وبحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أعرب أردوغان عن شكره لبوتين لتضامن بلاده مع تركيا في الزلزال الذي تعرضت له.

كما دعا الرئيس التركي لضرورة إحلال سلام عادل دون مزيد من الخسائر في الأرواح والدمار جراء الحرب، وفق وكالة (الأناضول) التركية.

وجدد استعداد بلاده لفعل ما بوسعها من أجل تحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه إنهاء الحرب.

وأطلقت روسيا قبل عام هجوما على أوكرانيا تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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تفاصيل اتصال هاتفي بين أردوغان وبوتين

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