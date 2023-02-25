شؤون فلسطينية

ارتفاع في درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى الثلاثاء

ارتفاع في درجات الحرارة.. طالع حالة الطقس حتى الثلاثاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا الى شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائم جزئي الى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء دافئة بشكل عام، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر الأجواء، الثلاثاء المقبل، دافئة بشكل عام، ولا يطرأ على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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