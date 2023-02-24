شؤون فلسطينية

عرين الأسود تنشر تفاصيل أولى عمليات الثأر لشهداء نابلس

عرين الأسود تنشر تفاصيل أولى عمليات الثأر لشهداء نابلس
عرين الأسود
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مجموعات (عرين الأسود) المسلحة، مساء الجمعة، أنها نفذت أولى عمليات الثأر، لشهداء مجزرة نابلس التي ارتكبها الاحتلال يوم الأربعاء الماضي.

وقالت: "استهدف جند العرين اليوم الجمعة وفي تمام الساعة 22:00 معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق إصابتين خطيرتين في صفوف الجنود".

وفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ الله رَمَىٰ

صدق الله العظيم

ها هي قافلة الثأر قد بدأت، وجنود العرين تشعل الارض بركانا تحت جنود الاحتلال.

رداً على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في مدينة نابلس يوم الاربعاء ٢٢/٢/٢٠٢٣، وفي اول عملية نوعية تعد أول العمليات في سلسلة عمليات الثأر، استهدف جند العرين اليوم الجمعة ٢٤/٢/٢٠٢٣ وفي تمام الساعة ٢٢:٠٠ معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق اصابتان خطيرتان في صفوف الجنود.

الجمعة ٢٠٢٣/٢/٢٤

والله ولي التوفيق والسداد

أخوتكم مجموعات عرين الأسود

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