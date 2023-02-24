عرين الأسود تنشر تفاصيل أولى عمليات الثأر لشهداء نابلس

كشفت مجموعات (عرين الأسود) المسلحة، مساء الجمعة، أنها نفذت أولى عمليات الثأر، لشهداء مجزرة نابلس التي ارتكبها الاحتلال يوم الأربعاء الماضي.





وقالت: "استهدف جند العرين اليوم الجمعة وفي تمام الساعة 22:00 معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق إصابتين خطيرتين في صفوف الجنود".

رام الله - دنيا الوطنوفيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن":بسم الله الرحمن الرحيموَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ الله رَمَىٰصدق الله العظيمها هي قافلة الثأر قد بدأت، وجنود العرين تشعل الارض بركانا تحت جنود الاحتلال.رداً على مجزرة الاحتلال التي ارتكبها في مدينة نابلس يوم الاربعاء ٢٢/٢/٢٠٢٣، وفي اول عملية نوعية تعد أول العمليات في سلسلة عمليات الثأر، استهدف جند العرين اليوم الجمعة ٢٤/٢/٢٠٢٣ وفي تمام الساعة ٢٢:٠٠ معسكر صرة الاحتلالي وبشكل مؤكد تم تحقيق اصابتان خطيرتان في صفوف الجنود.الجمعة ٢٠٢٣/٢/٢٤والله ولي التوفيق والسدادأخوتكم مجموعات عرين الأسود