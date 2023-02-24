بقيادة الولايات المتحدة.. قمة دولية طارئة لمنع التصعيد في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقالت (قناة كان) مساء اليوم الجمعة، إن قمّة دولية طارئة من المُقرر أن تُعقد يوم الأحد المقبل، بقيادة الولايات المتحدة في الأردن.وأفادت القناة، بأن القمة الطارئة تهدف لمحاولة إيجاد صيغة لمنع التصعيد الأمني مع الفلسطينيين قبل وخلال شهر رمضان بشكل خاص، مضيفةً أنه من المتوقع أن يشارك فيها شخصيات رفيعة أمريكية وعربية، وقد يشارك أيضاً وفد إسرائيلي.ولفتت القناة أن القمة هدفها محاولة تليين الموقف الفلسطيني وتقديم مخطط عملي لهم وإقناعهم بأن هناك فرصة للتغيير، مشيرةً إلى أن مثل هذه الخطوة بحاجة إلى خطوات إسرائيلية إيجابية وتقديم تنازلات للفلسطينيين وهو الأمر الذي ليس من الواضح فيما إذا كان سيحدث مع التركيبة الحالية في حكومة نتنياهو.