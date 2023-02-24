وفاة جهاد أبو دقة متأثرا بجراح أصيب بها في حادث الإسماعيلية

رام الله - دنيا الوطنتوفي المواطن جهاد محمد أبو دقة من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في حادث الإسماعيلية.وأفادت مصادر عائليه، بوفاة المواطن أبو دقة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في حادث الإسماعيلية، أثناء عودته إلى القطاع الأسبوع الماضي.وأوضحت المصادر أنه من المتوقع وصول جثمان جهاد أبو دقة صباح الأحد المقبل إلى قطاع غزة بعد انتهاء الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أنه بوفاة أبو دقة يرتفع ضحايا الحادث إلى 7 أشخاص.