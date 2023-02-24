البرغوثي: تلاميذ غولدشتاين نفذوا مجازر نابلس وجنين وأريحا

قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في مسيرة شارع الشهداء في الخليل في الذكرى التاسعة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف إن تلاميذ الإرهابي باروخ غولدشتاين الذي ارتكب المجزرة من أمثال بن غفير ينفذون اليوم مجازر جديدة ومنها ٣ مجازر في شهر واحد في جنين وأريحا ونابلس.وقال البرغوثي إن جيش الاحتلال حشد أعدادا كثيفة من الجنود واستخدم الرصاص الحي وقنابل الصوت لقمع المسيرة وأصاب عددا من المتظاهرين بمن فيهم أسامة القواسمي الناطق باسم حركة فتح.وأضاف البرغوثي "نحن نعلن اليوم من قلب البلدة القديمة في الخليل أننا صامدون في وجه الإرهاب الاستيطاني الاستعماري وأن جرائم الاحتلال الفاشي لن تكسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، ولكن الاحتلال لم يكن ليجرؤ على الإمعان في جرائمه لولا الصمت الدولي على ما يقوم به".ووجه البرغوثي التحية لأهل الخليل الصامدين وخاصة في البلدة القديمة، وقال إنهم يصنعون مثل شباب نابلس وجنين وكل فلسطين مجد ومستقبل الشعب الفلسطيني.وأكد البرغوثي أن الشعب الفلسطيني أدرك بالتجربة القاسية أن الفاشية لن تردع إلا بمقاومتها وفرض المقاطعة والعقوبات عليها.