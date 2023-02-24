إصابات خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في طولكرم وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنون، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في طولكرم، فيما اندلعت مواجهات أخرى في بيت لحم.وأصيب فتى بقنبلة صوت في يده، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب طولكرم.وذكرت مصادر محلية أن فتى (17 عاما)، أصيب بجروح في كف يده نتيجة انفجار قنبلة صوتية أطلقها جنود الاحتلال صوب الشبان خلال المواجهات التي اندلعت بمحيط مصانع "جيشوري"، كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام وتم علاجهم ميدانيا.وفي بيت لحم، اندلعت، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق المدينة.وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.وكان قد أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان ورافضة لجرائم الاحتلال ومجزرته الأخيرة في نابلس.