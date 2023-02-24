شؤون فلسطينية

حماس: نرفض تصريحات مدير أونروا بالضفة حول الشهيد "الأشقر"

حماس: نرفض تصريحات مدير أونروا بالضفة حول الشهيد "الأشقر"
الشهيد عبد العزيز الأشقر
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة باسم نعيم: "نرفض تصريحات مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) في الضفة آدم بوليكس حول استشهاد المواطن عبد العزيز الأشقر، 64 عامًا، أثناء اجتياح قوات الاحتلال قبل يومين لمدينة نابلس العزيزة".

وأضاف نعيم: "نعتبرها ذلك تجاوزًا خطيرًا للدور المنوط بالأونروا وفق التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطيئة بحق الشهيد وأسرته وشعبنا الفلسطيني".

وردا على تصريحات المسؤول الأممي التي قال فيها إن المواطن عبد العزيز الأشقر موظف متقاعد بأونروا كان بالمكان الخطأ والوقت الخطأ، تساءل نعيم: "هل وجود مواطنينا في بيوتهم وداخل مدنهم هو المكان الخطأ؟ هل وجود الاحتلال في مدننا وقرانا هو المكان الصحيح؟ هل مقاومة شعبنا للاحتلال في الزمان الخطأ؟".

وأكد ضرورة محاسبة المدير المذكور على خطيئته بحق الشهيد وأسرته وعدالة قضيتنا، وتجاوزه الخطير للتفويض الممنوح للأونروا، والإعلان عن النتائج بعد الاعتذار عما قام به موظفها.

وطالب نعيم وكالة الأونروا بإعادة النظر في سياساتها الحالية وادّعاء الحيادية، لأنه مخالف لدورها المكلفة به وفق التفويض الأممي.

وكان مدير شؤون الوكالهة في الضفة الغربية آدم بوليكس غرّد على حسابه في (تويتر): "إن عبد العزيز الأشقر موظف متقاعد بالأونروا كان بالمكان الخطأ والوقت الخطأ وأنه وقع تبادل إطلاق نار بين المسلحين والجيش الإسرائيلي".

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