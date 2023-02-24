المطران حنا: المجازر المرتكبة بحق شعبنا لا تسقط بالتقادم

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا لا تسقط بالتقادم فشهداء نابلس ومنهم 3 مسنين وفتى إنما تعتبر هذه الجريمة وصمة عار في جبين الإنسانية والجرائم الاحتلالية مستمرة ومتواصلة في نابلس وجنين".





رام الله - دنيا الوطنوأضاف المطران حنا: "رحم الله شهداءنا وعزى قلوب ذويهم وكان الله في عون هذا الشعب الذي يعاني من كل هذه المظالم على أمل أن تكون هنالك صحوة قريبة للضمائر في عالمنا لكي تقف إلى جانب هذا الشعب وتؤازره في سعيه المشروع من أجل الحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة".