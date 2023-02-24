شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: إصابات بينها خطيرة في مسيرات سلمية شرق القطاع

الصحة بغزة: إصابات بينها خطيرة في مسيرات سلمية شرق القطاع
صورة أرشيفية- مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء يوم الجمعة، وصول إصابتين من شرق جباليا إلى المستشفى الإندونيسي أحدهما إصابة حرجة في الوجه.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، فتحوا النار وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام صوب مجموعة الفتية والشبان الذي يتظاهرون قرب السياج العنصري الفاصل شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وكذلك شرق محافظة خانيونس، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضافت أن مسيرات عديدة انطلقت في قطاع غزة نحو الشريط الشرقي للقطاع، احتجاجا على جرائم الاحتلال البشعة التي يرتكبها بحق أيناء شعبنا في المحافظات الشمالية.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة قنابل الغاز باتجاه أراضي المواطنين شرق محافظة الوسطى، حيث سقطت إحداها داخل منزل أحدهم، كذلك صوب رعاة الأغنام شرق بلدة عبسان الجديدة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، كذلك شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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