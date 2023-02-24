إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، ما أدى لإصابة اثنين منهم بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.يذكر أن المسيرة انطلقت هذا الأسبوع تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمدينة نابلس الأربعاء الماضي، وأدت إلى استشهاد 11 مواطنا وإصابة المئات، إضافة إلى المطالبة بفتح الشارع الرئيسي للقرية، الذي أغلقه الاحتلال منذ 19 عاما.