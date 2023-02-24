بيت لحم: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات المواطنين، وأهالي أسرى، اليوم الجمعة، بوقفة إسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال، في انتفاضتهم ضد سياسة الحرمان والتضييق على أوضاعهم المعيشية.وتجمع المشاركون في ساحة المهد، تلبية لدعوة القوى الوطنية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين، والمؤسسات المجتمعية في بيت لحم، ورفعوا صور الأسرى ويافطات كتب عليها عبارات منددة بسياسة الاحتلال التعسفية بحقهم.وقال محافظ بيت لحم كامل حميد إن "قضية أسرانا جوهرية لا تنازل عنها، وهي على سلم أولويات القيادة الفلسطينية"، داعيا المجتمع الدولي للنظر إلى قضية الأسرى العادلة، وإنصافهم، والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.من جانبه، أكد أمين سر إقليم حركة "فتح" في بيت لحم محمد المصري أن "استمرار الفعاليات من خلال الوقفات الإسنادية للأسرى رسالة واضحة للعالم بأجمعه ولهذا المحتل، أننا نلتف حولهم ولن نتركهم وحدهم، وسنواصل الكفاح حتى إحقاق حقوقهم ومطالبهم المشروعة".ودعا حسين رحال، في كلمة القوى الوطنية، أبناء شعبنا لمواصلة وقفاتهم الداعمة لأسرانا، وأن تعم أرجاء الوطن وتكون عنوانا لتعزيز نضالهم المشروع، وصولا لمرحلة الانتصار وكسر شوكة المحتل، فيما قالت رئيسة اتحاد المرأة في بيت لحم أحلام الوحش، إن "أسرانا لن يتركوا وحدهم فريسة للمحتل، ولن نسمح له بالانقضاض على حقوقهم"، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يرتكب من جرائم بحقهم.