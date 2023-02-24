دولي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الميزانية العامة لمدة عامين

الحكومة الإسرائيلية تصادق على الميزانية العامة لمدة عامين
الحكومة الإسرائيلية تصادق على الميزانية العامة لمدة عامين
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، على مشروع ميزانية الدولة للعامين الماليين الحالي والمقبل، وذلك عقب جلسة عقدها الوزراء، الليلة الماضية.

ووفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلة (مكان) فإن حجم ميزانية العام الحالي سيبلغ 484 مليار شيكل، في حين ميزانية العام المقبل ستبلغ 513 مليار شيكل.

وأشارت (مكان) إلى أن محافظ بنك اسرائيل أمير يارون وكبيرة خبراء الاقتصاد في وزارة المالية شيرا غرينبِرغ، حذّرا خلال الجلسة من احتمال تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بصورة خطيرة بسبب خطة التغييرات القضائية.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن وزارة الأمن القومي بزعامة إيتمار بن غفير ستحصل على ميزانية إضافية بقيمة 9 مليار شيكل.

في حين، ستحصل وزارة التعليم الإسرائيلية على ميزانية تقدر بقيمة  84 مليار شيكل والتي تعتبر الأكبر على الإطلاق.

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