شؤون فلسطينية

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة نابلس

مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقامت مساجد دولة فلسطين، عقب صلاة الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء مجزرة نابلس الذين ارتقوا الأربعاء الماضي بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشهداء فلسطين كافة.

وقرأ المصلون بعد انتهاء صلاة الغائب الفاتحة على أرواح الشهداء، متضرعين إلى الله أن يرحم شهداء شعبنا وأن يتقبلهم في عليين.

وقد استشهد 11 مواطنًا وأصيب العشرات، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس وبلدتها القديمة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة، الأربعاء

وكانت الفصائل والقوى الوطنية أعلنت عن إضراب شامل تعبيرًا عن غضب جماهير شعبنا واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس، وحدادًا على أرواح الشهداء.

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