شرطة الاحتلال ترفع حالة التأهب القصوى خشية تنفيذ عمليات

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن شرطة الاحتلال رفعت حالة التأهب القصوى داخل صفوفها بعد ورود إنذارات عن نوايا تنفيذ عمليات في المدى القريب.ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، القول عن ضابط في الشرطة الإسرائيلية، إن "الشرطة تمد أطرافها إلى أقصى حد، ولكن يجب أن يكون هناك يقظة عامة ومساعدة من الأجهزة الأمنية الأخرى".وأشار إلى أن "هذه الفترة متوترة أمنيًا خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي حدثت في مدينة القدس".وبيّن أنه "خلال الأيام الماضية، تم عقد اجتماعين بحضور ممثلين عن (شاباك) ومكتب المدعي العام، من أجل صياغة سلسلة من الإجراءات للتعامل مع "التحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي". وفق قوله