الرئيس الأوكراني: سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذا العام

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إننا "سنهزم الجميع". لافتًا إلى أن: "بلاده لن تتوقف طالما لم يعاقب القتلة الروس".وتابع زيلينسكي، في كلمة له، اليوم الجمعة، بمناسبة مرور عام على بدء العملية العسكرية، أن أوكرانيا ستفعل كل ما يقتضيه الأمر لتحقيق "النصر هذا العام".وفي لقطات فيديو حصلت عليها وسائل الإعلام وحملت عنوان "عام الصمود"، ظهر زيلينسكي، البالغ من العمر 45 عاما، جالسا ويتذكر عندما وجه خطابا على عجل للشعب الأوكراني العام الماضي بينما كانت كييف والعالم يتأهبان للحرب. وفق (سكاي نيوز)وقال زيلينسكي في الخطاب الذي استمر 15 دقيقة "في مثل هذا اليوم قبل عام، ومن نفس المكان في حوالي السابعة صباحا، توجهت إليكم بخطاب مقتضب لم يتجاوز 67 ثانية".وأضاف: "نحن أقوياء ومستعدون لأي شيء. سنهزم الجميع. هكذا بدأت في 24 فبراير 2022.. أطول أيامنا وأصعب الأيام في تاريخنا الحديث. لقد استيقظنا مبكرا ولم ننم منذ ذلك اليوم".