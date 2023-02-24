دولي

بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الخارجية البريطانية، قرارًا يقضي بتوسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا والتي ضمت 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة "روس اتوم".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم الجمعة إن "بريطانيا وسعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا..، وستؤثر القيود الجديدة على 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة روساتوم". وفق (روسيا اليوم)

وذكر البيان أن "(عدد) عقوبات المملكة المتحدة ضد روسيا تجاوز 1500" ، وبموجب ذلك تضيف لندن "92 شخصا وكيانا إضافيا إلى القائمة، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة روس اتوم".

أخبار ذات صلة

الرئيس الأوكراني: سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذا العام

الرئيس الأوكراني: سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذا العام

بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

تركيا تسجّل أكثر من 8 آلاف هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر

تركيا تسجّل أكثر من 8 آلاف هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر

المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد جلسة للنظر بالتماس ضد تعيين بن غفير وزيراً

المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد جلسة للنظر بالتماس ضد تعيين بن غفير وزيراً

الصين: خمسة قتلى وعشرات المفقودين في انهيار منجم للفحم

الصين: خمسة قتلى وعشرات المفقودين في انهيار منجم للفحم

حصيلة ضحايا الزلزال المدمر تتجاوز 50 ألفاً

حصيلة ضحايا الزلزال المدمر تتجاوز 50 ألفاً

الكشف عن خطة سلام صينية في أوكرانيا

الكشف عن خطة سلام صينية في أوكرانيا

أمريكا: عاصفة قوية تضرب 48 ولاية

أمريكا: عاصفة قوية تضرب 48 ولاية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يلاحقون الرعاة شرق الفارسية في الأغوار الشمالية

مستوطنون يلاحقون الرعاة شرق الفارسية في الأغوار الشمالية

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

مسيرات جماهيرية في مدن فلسطين تلبية لدعوة عرين الأسود

مسيرات جماهيرية في مدن فلسطين تلبية لدعوة عرين الأسود

هنية: شعبنا لن يسمح لأي كان أن يجهض الانتفاضة المتصاعدة في الضفة

هنية: شعبنا لن يسمح لأي كان أن يجهض الانتفاضة المتصاعدة في الضفة

رأفت: لا رهان على أمريكا والدول العربية المُطبعة مع الاحتلال

رأفت: لا رهان على أمريكا والدول العربية المُطبعة مع الاحتلال

الهيئة 302: مدير أونروا بالضفة الغربية خالف الحيادية ويجب إقالته فورًا

الهيئة 302: مدير أونروا بالضفة الغربية خالف الحيادية ويجب إقالته فورًا

هيئة الأسري بغزة تعقد لقاءً مع المحررين لمناقشة سبل استنهاض جيش المحررين

هيئة الأسري بغزة تعقد لقاءً مع المحررين لمناقشة سبل استنهاض جيش المحررين

الأسير مجد عويضة يدخل عامه الثامن في سجون الاحتلال

الأسير مجد عويضة يدخل عامه الثامن في سجون الاحتلال

منوعات

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

&quot;معودة على المسبات والشتايم&quot;.. حرب تشتعل بين نادين نجيم وإعلامية مشهورة

"معودة على المسبات والشتايم".. حرب تشتعل بين نادين نجيم وإعلامية مشهورة

هاجر أحمد تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها

هاجر أحمد تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها

بالصور.. رونالدو يرتدي الثوب السعودي&quot;المرودن&quot; ويحتفل بيوم التأسيس

بالصور.. رونالدو يرتدي الثوب السعودي"المرودن" ويحتفل بيوم التأسيس

عربي

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

الخارجية المصرية: نبذل جهودًا لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية وتشجيع العودة للمفاوضات

الخارجية المصرية: نبذل جهودًا لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية وتشجيع العودة للمفاوضات

سلطنة عمان تفتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الإسرائيلية

سلطنة عمان تفتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الإسرائيلية