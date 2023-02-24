حماس: خروج الجماهير الفلسطينية تمثل رسالة التحام مع (عرين الأسود) والشباب الثائر بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن: "الجماهير الفلسطينية المهيبة التي خرجت منتصف الليلة الماضية في مختلف المدن والمخيمات والقرى من كل أرجاء فلسطين تؤكد التفافها حول المقاومة وإسنادها لثورة شعبنا في الضفة الغربية."وتابع القانوع خلال تصريح له، اليوم الجمعة، أن: "خروج شباب فلسطين يمثل رسالة التحام مع عرين الأسود والشباب الثائر في الضفة الغربية وتأكيد أنهم لن يسمحوا بالالتفاف على ثورة شعبنا وانتفاضته المشتعلة في مواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة".وأكمل: "ستظل جماهير شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده تشكل حصناً لثورة شعبنا وسنداً لمقاومته الباسلة وستُفشل أي محاولة لقتل روح المقاومة في نفوس الشباب أو خمدها في ساحات النضال والثورة".