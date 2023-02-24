أبو حمزة: رسالة المقاومة فجر الخميس تؤكد جاهزيتها ووحدة موقفها في مواجهة العدو

رام الله - دنيا الوطنأكد أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، أن رسالة المقاومة فجر الخميس تؤكد على جاهزيتها واستعدادها الدائم ووحدة موقفها وفعلها الميداني في مواجهة العدو والتصدي لجرائمه.وأشار في تصريح نشره، اليوم الجمعة، عبر قناته على (تليجرام)، إلى أن: "ديمومة الاشتباك ماضية بإذن الله، وجرائم العدو بحق شعبنا ستدفع المقاومة نحو مزيد من العمل الجهادي".وقال أبو حمزة: "رحم الله شهداءنا الأبرار والتحية لجماهير شعبنا التي خرجت في كل الميادين مجددة عهدها للمقاومة وملبية نداء الثورة، ومؤكدة التفافها حول المقاومة".