دولي

تركيا تسجّل أكثر من 8 آلاف هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر

تركيا تسجّل أكثر من 8 آلاف هزة ارتدادية عقب الزلزال المدمر
زلزال تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الجمعة، تسجيل 8550 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي البلاد.

بدوره، قال مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد"، أورهان تتار، في مؤتمر صحفي،  إن جزءا كبيرا من تلك الهزات الارتدادية شعر بها سكان المنطقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث في المنطقة خلال الأيام المقبلة هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات.

وفي السادس من شباط / فبراير الحالي، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، حيث تجاوز عدد الضحايا 43 ألفا.

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