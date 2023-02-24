السلطات التونسية تعتقل عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

رام الله - دنيا الوطناعتقلت السلطات التونسية، الخميس، عشرات المهاجرين غير الشرعيين قرب الحدود مع الجزائر.وصرح الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الثلاثاء، بأن ثمة حاجة إلى "إجراءات عاجلة" لمعالجة دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء "مع ما يؤدي إليه ذلك من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرمة قانونا".وأمر سعيّد باستجابة سريعة "على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة". وفق (روسيا اليوم)وأثارت تصريحات سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إدانات من منظمات غير حكومية.وندد مجلس الأعمال التونسي الافريقي في بيان صدر الخميس، وقال إنه يجب "بعث رسالة طمأنة للطلبة الأفارقة، وإعطاء تعليمات واضحة لقوات الشرطة بشأن دورهم في حماية أمن وسلامة الناس بما في ذلك حقوق الأجانب".