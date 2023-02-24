زلزال متوسط الشدة يضرب مصر مركزه السويس

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الجمعة، شعر بها سكان بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة القاهرة.بدورها، أصدرت إدارة البحوث الفلكية في مصر بيانا حول الهزة الأرضية التي ضربت شرق البلاد وشعر بها سكان القاهرة.وقالت الإدارة في بيانها: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل يوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 27 كيلومترا شمال السويس الساعة 12 و25 دقيقة صباحا بقوة 4.1 ريختر على خط عرض 30.24 شمالا".وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. وفق (روسيا اليوم)وكشف المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، اليوم الجمعة، أن هزة أرضية وقعت شرق مصر، بقوة 4 ريختر شمال محافظة السويس وشعر بها سكان بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة القاهرة.وقال المركز في بيان له إن الهزة الأرضية ارتفعت من 4 ريختر إلى 4.1، وأنها وقعت بالتحديد على بعد 30 كيلومترا شمالي السويس وعلى بعد 116 كيلومترا جنوب شرق بورسعيد.كما وطمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري المواطنين الذين شعروا بالهلع بعد الهزة الأرضية التي سجلت فى الساعة 12:25 دقيقة صباحا، وشعر بها سكان عدد من المحافظات المصرية.وقال رئيس قسم الزلازل في المعهد شريف الهادي إن الزلزال الذي حدث قبل ساعات هو هزة أرضية تحدث بشكل طبيعي من فترة إلى أخرى.وأوضح الهادي أن سبب الشعور بالزلزال هو أن الهزة الأرضية جاءت بالقرب من مدينة السويس والتي تعد قريبة من مدينة القاهرة لذلك شعر بها المواطنون، وأكد علي أن زلزال السويس يعد هزة أرضية أقل من المتوسطة ولا يشكل أي خطر على المواطنين والأرواح.