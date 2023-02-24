استشهاد شاب بالخليل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية في المستشفى الأهلي في الخليل، فجر اليوم الجمعة، استشهاد الشاب محمد إسماعيل جوابرة (22 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، امس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في مخيم العروب شمال الخليل.وأوضحت المصادر الطبية، أن الشهيد جوابرة أُدخل للعناية المكثفة في المستشفى الاهلي بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في الرأس، ما أدى إلى تلف جزء كبير من الدماغ، وعملت الطواقم الطبية جاهدة لإنقاذ حياته إلا انه فارق الحياة متأثرا بجروحه.وكان جوابرة أصيب برصاص قناصة الاحتلال، أثناء مساعدته لجيرانه بالقرب من منزله في المخيم، حيث تعمد جنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي بكثافة صوب منازل المواطنين في المخيم.