شؤون فلسطينية

مسيرات جماهيرية في مدن فلسطين تلبية لدعوة عرين الأسود

مسيرات جماهيرية في مدن فلسطين تلبية لدعوة عرين الأسود
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت عشرات المسيرات والتجمعات الجماهيرية، ليل الجمعة،  في مدن فلسطينية، تلبية لنداء مجموعات عرين الأسود بالخروج والتكبير ليلاً.

وجابت المسيرات شوارع مدينة القدس المحتلة، ونابلس وطولكرم ورام الله وبيت لحم، كذلك انطلقت مسيرات داعمة لعرين الأسود في مدن قطاع غزة.


ودعت مجموعات (عرين الأسود)، في بيان، جماهير الشعب الفلسطيني للخروج في تمام الساعة 12:00 ليل الجمعة، إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن الضفة والقدس وغزة ومخيمات الوطن.

وقالت: "لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت ليسمع العالم أجمع صوت تكبيرات ليسمع أبناء العرين وأبناء المقاومة الذين يتجهزون في هذه الساعات لمعركة الرد السريع أصواتكم ليسمع العالم خيار هذا الشعب".

وشددت العرين في بيانها: "لا نريد أي إساءة لإيٍ من أبناء شعبنا ولا أي إحتكاك ولا أي هتاف مسيء إلا للاحتلال فلن نحرف بوصلتنا وبوصلتكم مهما كلَّف الأمر".

وقالت "عرين الأسود" في بيانها "نستطيع أن نقول لأبناء شعبنا الآن وبعد انضمام طولكرم الكرمي للمقاومة المسلحة واكتمال تشكيل خلاياها "المقاومة في الضفَّة الآن تملك درعاً وسيفًا".

 

 

 

 

 

 

 







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