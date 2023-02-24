شؤون فلسطينية

هنية: شعبنا لن يسمح لأي كان أن يجهض الانتفاضة المتصاعدة في الضفة

هنية: شعبنا لن يسمح لأي كان أن يجهض الانتفاضة المتصاعدة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، فجر الجمعة، إن الشعب الفلسطيني ومقاومته "لن يسمح لأي كان أن يجهض انتفاضته المتصاعدة" في الضفة.

وأضاف هنية، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "سوف تتحطم على صخرة ثورته كل المحاولات اليائسة التي تحاك لتتجاوز دماء الشهداء وآلام الأسرى وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

ووجه هنية، تحية لـ "هذا الشعب الأبي الذي خرج مع فجر ليلة الجمعة في كل الميادين ليجعل من كل فلسطين عرينًا للأسود ردًا على مجزرة نابلس".

وتابع: "نقف بكل آيات الفخر أمام الحشود الهادرة في كل أرضنا المحتلة ومخيمات اللجوء والتي صدحت بحناجر الحق والقوة معلنة أن المقاومة قدر وليست خيار".

وأكمل: "المعركة مع العدو تدخل مرحلة ستحمل في طياتها البأس الشديد لكسر المحتلين وطردهم من أرض الآباء والأجداد".

وقال: "إنها عهدة الشهداء وميثاق الأسرى ووثيقة الأبطال القابضين على الزناد في عرينهم وثغور رباطهم في القدس ونابلس وجنين وغزة وكل شبر من أرضنا المباركة وفي مخيمات اللجوء قلاع الصمود والمقاومة".

وأضاف: "شعبنا الذي يسكن هذه الأرض ويرابط على حدودها هو وحده الذي يملك القرار وبيده الحل والعقد ووحده الذي سيحدد مستقبله فوق أرض الوطن وتحت سمائه".

وختم بالقول: "هذه الثورة ألقت بنفسها في الشارع ويلتقطها كل حر أبي وسوف نسيّجها بالروح والدم حتى يرفع جيل النصر الأعلام فوق مآذن القدس وقباب الأقصى وكل مقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

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