الوزير غنيم: نظام مصادر المياه البديلة ساهم في عدم حدوث انقطاع مائي

للمواطنين.







جاء ذلك خلال لقاء رئيس بلدية السموع وعدد من أعضاء البلدية لبحث الأوضاع المائية في المنطقة.





وأكد الوزير مازن غنيم أن سلطة المياه في مختلف التجمعات تعمل على توزيع كميات المياه المتوفرة بعدالة لضمان حصول الجميع على المياه، وأنه سيتم العمل على تقييم الوضع المائي في السموع والمناطق المجاورة لها ووضع الآلية المناسبة

للتوزيع للأشهر القادمة وتحديدا أشهر الصيف التي يتزايد فيها الطلب على المياه.







وأشار إلى أن جاري العمل خلال العامين القادمين على تنفيذ مشروع مائي كبير يشمل منطقة الجنوب بهدف توفير كميات مياه إضافية تعمل على التخفيف من مشكلة نقص المياه التي تعاني منها جنوب الضفة.

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم أن تنفيذ سلطة المياه لخطة اعتماد مصادر مياه بديلة تساهم في تزويد التجمعات المختلفة بالمياه في حال حدوث عطل لأي مصدر مائي ساهم بشكل فاعل في عدم انقطاع المياه واستمرار وصولهاوطرح رئيس بلدية السموع في بداية اللقاء جملة من الاحتياجات على رأسها زيادة كميات المياه لتتناسب مع العدد السكاني والامتداد العمراني الذي تشهده السموع، بالإضافة إلى بحث تنفيذ خزان مائي والمراحل الجاري العمل عليها.