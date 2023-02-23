هيئة الأسري بغزة تعقد لقاءً مع المحررين لمناقشة سبل استنهاض جيش المحررين

رام الله - دنيا الوطنعقدت هيئة شئون الأسرى والمحررين في مقرها بغزة اجتماعا مع عدد من الأسرى المحررين من كافة مناطق قطاع غزة وذلك من اجل مناقشة ودراسة سبل استنهاض جيش الأسرى المحررين في القطاع لدعم الأسرى في معركتهم الحالية ومن اجل تعزيز دورهم في المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات المساندة لهم.وأدار الاجتماع جمال مكحل مدير عام العلاقات العامة والاعلام في الهيئة بغزة والذي رحب بدوره بالمحررين متمنيا ان يخرج الاجتماع بتوصيات من شانها الاسهام في توفير عوامل النصر للأسري البواسل في معركتهم المتصاعدة ضد إجراءات الاحتلال العنصرية بحقهم ضمن الحملة الشرسة غير المسبوقة التي تشنها عليهم الحكومة العنصرية المتطرفة والتي يقودها الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.من جهته، تحدث حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة حول اهمية مشاركة الأسرى المحررين في الانشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة نصرة للأسري البواسل واستجابة لندائهم واستغاثتهم لرفاق القيد والمعاناة للوقوف معهم في معركتهم الحاسمة والمفصلية ضد محاولات الاحتلال سلب حقوقهم ومصادرة منجزاتهم التي عمدوها بشلال من التضحيات عبر مسيرة كفاحهم الطويلة داخل سجون الاحتلال.وأوضح قنيطة أن الأسرى المحررين هم أكثر من يشعر بمعاناة الأسرى كونهم قد تقاسموا معهم الم القيد وسطوة السجان كما أن الحراك الفاعل لجموع الأسرى المحررين من شانه أن يقلب المعادلة ويوفر مقومات الانتصار للأسرى ويقصر من معركتهم.