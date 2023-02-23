الأسير مجد عويضة يدخل عامه الثامن في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في غزة بان الأسير مجد جواد عويضة من مدينة غزة أنهى اليوم عامه السابع ويدخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال من مدة محكوميته البالغة 9سنوات.وأوضح حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة أن الاسير عويضة من مواليد عام 1993 وهو أعزب وقد اعتقل من قبل سلطات الاحتلال بتاريخ 23/2/2016 وذلك خلال مروره عبر معبر أيرز بيت حانون أثناء سفره الى مدينة رام الله للمشاركة في عمل يتعلق بالمواهب الفلسطينية الشابة.وأشار قنيطة إلى أن الأسير عويضة اتهم من قبل سلطات الاحتلال باختراق وتشويش منظومة الطائرات المسيرة خلال الحرب علي غزة عام 2014 ما تسبب بحالة من الإرباك لدى الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته العسكرية وألة عدوانه البربرية على أهلنا في قطاع غزة.