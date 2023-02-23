نواب الوسطى يتفقدون مديرية الداخلية في المحافظة

رام الله - دنيا الوطنتفقد نواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية في المحافظة الوسطى المبنى الجديد للمديرية الداخلية مقابل مدخل المغازي.وضم وفد النواب، النائب سالم سلامة، والنائب عبد الرحمن الجمل، والنائب هدى نعيم، وكان في استقبال الوفد نبيل سمور مدير المديرية، وسامي أبو محيسن رئيس بلدية الزوايدة، والطاقم الإداري للمديرية.وأكد وفد النواب أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المؤسسات الحكومية للاطلاع على سير عملها، وآلية الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها وطريقة إنجازها واهم المعيقات التي تعيق تقديم خدماتها.بدوره أطلع سمور الوفد على أهم الإنجازات التي قامت بها المديرية من الارتقاء بآليات العمل من الورقي إلى إلكتروني، فتح مكتب ممثل للمديرية الداخلية في مستشفى شهداء الأقصى لتسهيل استلام المواطنين الأوراق الحكومية اللازمة، الانتقال إلى مبنى جديد يسهل أداء المهام المشكلة إلى المديرية على أكمل وجه.وقال سمور إن المديرية تخدم ما يقارب ٣٠٢ ألف نسمة على مستوى المحافظة الوسطى.وفي نهاية الزيارة قام وفد النواب بجولة على أقسام المديرية والاطلاع على آلية العمل فيها.