شؤون فلسطينية

صبري: مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى

صبري: مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى
عكرمة صبري
رام الله - دنيا الوطن
قال خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، إن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وسيظل مفتوحا أمام المصلين، رغم المحاولات الإسرائيلية المتواصلة الهادفة لإغلاقه.

وبين الشيخ صبري أن المصلين هم السند لمصلى باب الرحمة وللمسجد الأقصى، وهذا يغيظ الاحتلال لأن المصلى عاد ليستقبل المصلين ولم يغلق منذ ٤ سنوات.

وأضاف: "مع اقتراب شهر رمضان التخوفات قائمة من لجوء الاحتلال للتصعيد في المسجد الأقصى، فالاحتلال لا يروق له أن يرى عشرات الآلاف من المصلين تزحف للأقصى".

وتوافق اليوم الذكرى السنوية الرابعة لفتح المقدسيين لمصلى باب الرحمة بعد إغلاق دام 16 عاما، الذي أثبت قدرة المقدسيين على الوقوف في وجه الاحتلال ومخططاته في المسجد الأقصى.

وحقق المقدسيون انتصارًا بفتح باب الرحمة في تاريخ 22/2/2019، بعد أيام من الحشد والتظاهرات ومواجهة مخططات الاحتلال وأطماعه، وتمكنوا من إعادته إلى ما كان عليه قبل 2003.

وبعد مرور أربعة أعوام على انتصار فتح "مصلى باب الرحمة"، تواجه المصلى مخاطر متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتتمثل هذا المخاطر في منع الترميم والإعمار، مما أدى إلى رطوبة وتشققات وانهيار في مستوى التربة حول المصلى، وضعف في شبكة الكهرباء والإنارة، كما تمنع قوات الاحتلال إدخال مستلزمات المصلى من سواتر خشبية ورفوف للأحذية.

أخبار ذات صلة

عرين الأسود: قطار المقاومة في الضفة انطلق وندعو المواطنين للخروج الليلة والتكبير

عرين الأسود: قطار المقاومة في الضفة انطلق وندعو المواطنين للخروج الليلة والتكبير

غزة: &quot;الشباب والثقافة&quot; تدعو لتكثيف التصويت لممثل فلسطين في مسابقة &quot;أمير الشعراء&quot;

غزة: "الشباب والثقافة" تدعو لتكثيف التصويت لممثل فلسطين في مسابقة "أمير الشعراء"

وفد قيادي من الديمقراطية يقدم العزاء لذوي شهداء نابلس

وفد قيادي من الديمقراطية يقدم العزاء لذوي شهداء نابلس

البرغوثي يزور جرحى نابلس ويؤدي واجب العزاء في شهداء نابلس

البرغوثي يزور جرحى نابلس ويؤدي واجب العزاء في شهداء نابلس

قوات الاحتلال تنفذ عمليتي هدم في مدينتي بيت لحم وأريحا

قوات الاحتلال تنفذ عمليتي هدم في مدينتي بيت لحم وأريحا

حماس تُعلق على تصريحات وزير جيش الاحتلال بعد أحداث نابلس

حماس تُعلق على تصريحات وزير جيش الاحتلال بعد أحداث نابلس

أول تصريح لوزير جيش الاحتلال بعد أحداث نابلس

أول تصريح لوزير جيش الاحتلال بعد أحداث نابلس

تفاصيل لقاء المالكي بوفد برلماني أوروبي

تفاصيل لقاء المالكي بوفد برلماني أوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسري بغزة تعقد لقاءً مع المحررين لمناقشة سبل استنهاض جيش المحررين

هيئة الأسري بغزة تعقد لقاءً مع المحررين لمناقشة سبل استنهاض جيش المحررين

الأسير مجد عويضة يدخل عامه الثامن في سجون الاحتلال

الأسير مجد عويضة يدخل عامه الثامن في سجون الاحتلال

نواب الوسطى يتفقدون مديرية الداخلية في المحافظة

نواب الوسطى يتفقدون مديرية الداخلية في المحافظة

صبري: مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى

صبري: مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق فرحان علقم من الخليل

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق فرحان علقم من الخليل

غزة: &quot;الشباب والثقافة&quot; تدعو لتكثيف التصويت لممثل فلسطين في مسابقة &quot;أمير الشعراء&quot;

غزة: "الشباب والثقافة" تدعو لتكثيف التصويت لممثل فلسطين في مسابقة "أمير الشعراء"

البرغوثي يزور جرحى نابلس ويؤدي واجب العزاء في شهداء نابلس

البرغوثي يزور جرحى نابلس ويؤدي واجب العزاء في شهداء نابلس

قراقع يلتقي رئيس الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات العمانية

قراقع يلتقي رئيس الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات العمانية

منوعات

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

شاهد.. رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد بالرياض

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

يسرا تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية صعبة

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

ماجدة أليمُوس تهدد بالقضاء وتنفي خبر زواجها من وائل كفوري

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

لاميتا فرنجية تصدم المتابعين بإطلالة جريئة ومثيرة لها

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

نسرين طافش تتصدر الترند بنصائح للمطلقات

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

وفاة الفنان عاطف سعيد.. وصديق يكشف تفاصيل صادمة عن حياته

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

البلوغر دالا المهندس تتهم نادية الخولي بسرقة فكرة مشروعها

&quot;معودة على المسبات والشتايم&quot;.. حرب تشتعل بين نادين نجيم وإعلامية مشهورة

"معودة على المسبات والشتايم".. حرب تشتعل بين نادين نجيم وإعلامية مشهورة

هاجر أحمد تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها

هاجر أحمد تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها

بالصور.. رونالدو يرتدي الثوب السعودي&quot;المرودن&quot; ويحتفل بيوم التأسيس

بالصور.. رونالدو يرتدي الثوب السعودي"المرودن" ويحتفل بيوم التأسيس

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

الخارجية المصرية: نبذل جهودًا لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية وتشجيع العودة للمفاوضات

الخارجية المصرية: نبذل جهودًا لدعم التهدئة في الأراضي الفلسطينية وتشجيع العودة للمفاوضات

سلطنة عمان تفتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الإسرائيلية

سلطنة عمان تفتح مجالها الجوي أمام رحلات الطيران الإسرائيلية

مصر: نواجه تحديات مائية كبرى مع محدودية الموارد

مصر: نواجه تحديات مائية كبرى مع محدودية الموارد