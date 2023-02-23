الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق فرحان علقم من الخليل

رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس فرحان علقم من الخليل.وأفادت عائلة علقم أنه تم تجديد الاعتقال الإداري له للمرة الثالثة لمدة شهرين جوهري، وبهذا يكمل ١٦ شهرا في سجون الاحتلال.وجددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثانية في منتصف نوفمبر الماضي لمدة 4 أشهر، وقبله تجديد إداري في منتصف يوليو الماضي بنفس المدة.وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت، في الأول من فبراير الماضي، أمرا إداريا بحق علقم لمدة 6 شهور، بعد أسبوعين من اعتقاله من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.