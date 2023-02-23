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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يلتقي مسؤولين أتراك للاطلاع على الخسائر المادية لكارثة الزلزال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمسؤولين اقتصاديين أتراك رفيعي المستوى، وذلك للاطلاع على الخسائر الوخيمة التي أحدثها الزلزال وتوابعه والدمار الذي أصاب أحد عشرة مدينة في جنوب ووسط تركيا.

والتقى الأمين العام ووزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، في مكتبه في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس.

وقدّم الأمين العام في مستهل الاجتماع تعازيه للحكومة التركية بضحايا الزلزال المدمر، كما أوضح في اللقاء، نتائج جولته في المناطق المنكوبة، في مدينة غازي عنتاب، وما شاهده من دمار حل بالبنية التحتية في تلك المناطق وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بقاطنيها، وجدد تضامن العالم الإسلامي مع الجمهورية التركية، مؤكدا وقوف الدول الأعضاء مع تركيا.

بدوره، أعرب الوزير التركي عن تقديره وشكره لمنظمة التعاون الإسلامي لمبادرتها بزيارة الجمهورية التركية وتضامنها مع المناطق التي ضربها الزلزال، كما استعرض الخسائر المادية التي أحدثتها الكارثة.

في سياق ذلك، التقى الأمين العام برئيس رئاسة الاستراتيجية والميزانية التركي، إبراهيم شانيل، حيث تطرق الجانبان إلى القضايا المشتركة وبخاصة مجالات التعاون بين المنظمة وأنقرة في مجالات ما بعد حدوث الزلزال، والاحتياجات العاجلة التي تتطلبها عمليات احتواء الأزمة.

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