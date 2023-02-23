شؤون فلسطينية

عرين الأسود: قطار المقاومة في الضفة انطلق وندعو المواطنين للخروج الليلة والتكبير

عرين الأسود: قطار المقاومة في الضفة انطلق وندعو المواطنين للخروج الليلة والتكبير
عرين الأسود
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس، مساء اليوم الخميس بيانا، دعت فيه المواطنين في كل مكان للخروج الساعة 12 ليلاً والتكبير.

وقالت "عرين الأسود" في بيانها "نستطيع أن نقول لأبناء شعبنا الآن وبعد انضمام طولكرم الكرمي للمقاومة المسلحة واكتمال تشكيل خلاياها "المقاومة في الضفَّة الآن تملك درعاً وسيفًا".

نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى

إرجِع إليهم فَلنأتينهم بجنودٍ لاقبلَ لَهُم بها ولنخرجنَّهم منها أذلة وهم صاغرون ..

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

واهمٌ ثم واهمٌ ثم واهمْ من يظن إن العرين قد إنتهى ثم واهم من يظن نفسه يعلم شيء عن العرين وجلس قبل أيام بصفته الشخصية والرسمية منقلبا على رئيسه وولي نعمته يقنع الأمريكان وقادة الكيان أنه يستطيع أن يكون البديل لرئيس دولته وولي نعمته ويستطيع أن ينهي المقاومه في نابلس وجنين ويتعهد بإتفاقات أمنية يعقدها خلال أيام إدعى فيها أنه قادر وقادر ثم ما لبث وأن كُشِف الأمر وظهر رد الكيان على يده القذره التي مُدَّت لهم بأن قتلوا أحد عشر كوكبا ونجما وقمرا من أقمار هذا الشعب لذلك وجب على قيادة العرين أن توصل هذه الرسالة للجميع قطار المقاومة في الضفة الغربية قد إنطلق وكان وقوده دماء خيرة شباب هذا الوطن فكيف له أن يتوقف كيف لنا أن نخون وصاياهم التي سمعناها صوتا وصورة كتبت بالدم والرصاص كتبت بدمائهم بأحشائهم بأشلائهم بجماجمهم الطاهرة نقول للمرة الأخيرة من أراد أن يفهم فليفهم ومن لم يرد سيأتي يوم ويكون قد تأخّر بالفهم يقف ذليلا يجر الخيبة والحسرة وهو ينظر لأبناء شعبه منتصرين هاماتهم ورؤوسهم مرفوعة جباههم لم تنحني إلا لله لذلك حق القول والقول الفصل الله جل جلاله وحده فقط قادر على إيقاف المقاومة سواء في نابلس أو جنين أو الضفة الغربية أو القطاع الحبيب ونستطيع أن نقول لأبناء شعبنا الآن وبعد إنضمام طولكرم الكرمي للمقاومة المسلحة وإكتمال تشكيل خلاياها ((المقاومة في الضفَّة الآن تملك درعاً وسيف ))

ونقول للإحتلال ستقف طويلا طويلا وأنت تدرس وتبحث وتحلّل لتفهم ظاهرة العرين ثم بعد كل ذلك ستعجز ولن نعجز ..

أما أنتم يأبناء شعبنا يا نبضنا يا تاج رؤوسنا يا عزَّنا يا فخرنا نقول لكم كما قلنا لكم يوم عرس الوديع ورفاقه لا نريد أن نرى حزنا يعتلي جباهكم الطَّاهرة لا نريد أن نرى على وجه أحدكم ملامح حزنٍ أو يأس نعلم والله أن الفراق مرير وأن الشهادة إختارت خيرة أبناء هذا الوطن ولكنا نستمدُّ قوتنا منكم نستند عليكم كنّا وقت المعركة نبحث بين أصوات الإنفجارات وأصوات الرصاص على أصوات تكبيراتكم وكلما سمعنا تكبيراتكم وأصواتكم نعلم أننا على الطريق الصحيح لذلك نقول لكم لاتهنوا ولاتحزنوا نريد منكم كما عودتمونا دائما وفي تمام الساعة ٠٠٠٠ بتوقيت العرين نهاية هذه الليلة الخروج ما إستطعتم إلى الشوارع والميادين الرئيسية في كل مدينة من مدن الضفة وفي في القدس وفي القدس وفي القدس وفي القطاع الحبيب في كل مخيمات الوطن لنسمع من به صمم بيعة أبناء هذا الشعب للدماء التي سالت ليسمع العالم أجمع صوت تكبيرات ليسمع أبناء العرين وأبناء المقاومة الذين يتجهزون في هذه الساعات لمعركة الرد السريع أصواتكم ليسمع العالم خيار هذا الشعب يا نبضنا موعدنا في تمام الساعة …. ولانريد أي إساءة لإيٍ من أبناء شعبنا ولا أي إحتكاك ولا أي هتاف مسيء إلا للإحتلال فلن نحرف بوصلتنا وبوصلتكم مهما كلَّف الأمر وفيما يخص فعالية الفجر العظيم نؤجلها بعد الثأر بإذن الله ومصليها غدا كلٌ في جبهته أو مسجده أو بيته ونقول للمحتل إنتظرنا فنحن قادمون من حيث لا تحتسب وساء صباحكم وساء سبتكم

وسنرى من سيحاصر من

أخوتكم مجموعات عرين الأسود

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