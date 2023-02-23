غزة: "الشباب والثقافة" تدعو لتكثيف التصويت لممثل فلسطين في مسابقة "أمير الشعراء"

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء 22/2/2023 إلى تكثيف التصويت للشاعر المتألق مصطفى مطر ممثل فلسطين في النسخة العاشرة من مسابقة أمير الشعراء والتي تنظمها قناة أبو ظبي الفضائية، وتعد أضخم مسابقة تلفزيونية للشعر الفصيح في الوطن العربي، ويشارك فيها نخبة من الشعراء من عدة دول عربية.وأكدت الهيئة على ضرورة دعم الشباب الفلسطينيين المبدعين، والوقوف إلى جانبهم لتمثل فلسطين تمثيلًا مشرفًا في المحافل العربية والدولية، وإيصال رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم من خلال الفنون والآداب بأشكالها المتنوعة، وفضح ممارسات الاحتلال الاجرامية.يذكر أن الفائز بالمركز الأول يحصل على لقب "أمير الشعراء" وجائزة قيمتها مليون درهم إماراتي، إضافة للبردة التي تمثل الإرث التاريخي للعرب والخاتم الذي يرمز للقب الإمارة، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، ولصاحب المركز الثالث 300 ألف درهم إماراتي، أما جائزة صاحب المركز الرابع فهي 200ألف درهم إماراتي، وتبلغ جائزة صاحب المركز الخامس 100 ألف درهم إماراتي، فيما يحصل الفائز بالمركز السادس خمسون ألف درهم إماراتي، هذا إضافة إلى تكفل إدارة المسابقة بإصدار دواوين شعرية للفائزين.