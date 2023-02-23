وفد قيادي من الديمقراطية يقدم العزاء لذوي شهداء نابلس

رام الله - دنيا الوطنقدم وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واجب العزاء والمباركة، بمواطني نابلس الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال يوم أمس، خلال اقتحامها البلدة القديمة وسط المدينة.وضم الوفد عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة، والعشرات من كوادر الجبهة في المحافظة.ونقل رمزي رباح، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحر التعازي من الأمين العام للجبهة نايف حواتمة وقيادة الجبهة وعموم منظماتها الحزبية، لذوي الشهداء وعائلاتهم، ولشعبنا الفلسطيني المناضل.وأضاف رباح أن "صور الشهداء ونهجهم المقاوم سيبقى محفورا في ذاكرة الشعب الفلسطيني"، مشيدا بمقاومتهم الباسلة ونضالهم المستمر ضد الاحتلال.وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن قتل قوات الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين في وضح النهار، رسالة دم وإرهاب من حكومة الاحتلال العنصرية اليمينية المتطرفة، منوها أنها تحاول فرض سيطرتها على الضفة بالقوة والعربدة، ومستنكرا صمت العالم أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ 75 عاما.وطالب رمزي رباح القيادة الفلسطينية باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة هذا التصعيد الخطير، وحماية الشعب الفلسطيني وابطال المقاومة الشعبية، من خلال مقاطعة حكومة الاحتلال العنصرية، ووقف الاتصالات معها بكل الاشكال.وأكد رباح أن الرهان على الإدارة الأمريكية المنحازة بالمطلق لسياسة الاحتلال خاطئ، وأن الرهان فقط على قدرة شعبنا الفلسطيني على مواصلة المقاومة والصمود وتوسيع اطارها حتى تشمل كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحمايتها من خلال قيادة وطنية موحدة، منسجمة في توجهاتها مع النهوض الجماهيري الواسع، والاستعداد المطلق لأبناء شعبنا في الصمود والتضحية في سبيل الدفاع عن الحقوق الوطنية.