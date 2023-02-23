البرغوثي يزور جرحى نابلس ويؤدي واجب العزاء في شهداء نابلس



كما زار جرحى المجزرة الوحشية و عدد كبير منهم من الأطفال في مستشفيات رفيديا والنجاح و العربي التخصصي ونابلس التخصصي و تمنى لهم الشفاء العاجل.



وعبر البرغوثي عن تقديره العالي لجهود الفرق الطبية في المستشفيات وفرق الاسعاف التي ساهمت في انقاذ حياة العشرات، والتقى بفريق اسعاف جمعية الإغاثة الطبية وشكرهم على ما قاموا به مع فريق الهلال الأحمر من جهود ميدانية أنقذت حياة الكثيرين.



وقال البرغوثي في كلمة له في بيوت العزاء: إن الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية بشعة ولم يكن ليجرؤ على ذلك لولا الصمت الدولي على جرائمه.





وقال: إن نابلس البطولة والصمود ومخيماتها قدمت نموذجا بطوليا باندفاع الالاف من شبابها بصدورهم العارية للدفاع عنها في وجه مدرعات وطائرات ومسيرات جيش الاحتلال المدجج بالسلاح.





وأكد أن من ارتكب المجزرة سيظلون مكللين بالخزي والعار وسيحاسبون يوما على جرائمهم و لكن الفاشية لن تردع الا بمقاومتها وفرض العقوبات والمقاطعة عليها.













وأضاف أن الاحتلال لا يرحم الأطفال والشيوخ والنساء و لكن جرائمه لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على نيل الحرية والكرامة، وأكد أن تكريم الشهداء الحقيقي سيكون بانتصار الشعب الفلسطيني في تضاله العادل و لن تذهب تضحياتهم هدرا بإرادة وبسالة شباب فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأدى د . مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على رأس وفد من حركة المبادرة واجب العزاء في شهداء نابلس ومخيمي بلاطة و عسكر.